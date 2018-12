Capodanno si avvicina, Trieste aspetta la mezzanotte in piazza Unità d'Italia

TRIESTE - Mancano sempre meno ore al 2019 e il Friuli Venezia Giulia, da Trieste a Udine, si prepara ad accogliere il nuovo anno con feste in piazza e veglioni. Tanti gli appuntamenti promossi dai comuni nei capoluoghi di provincia, dove si attenderà l'arrivo della mezzanotte con musica e spettacoli all'aperto.

Gli spettacoli in Friuli Venezia Giulia

Inevitabilmente, questa sera saranno potenziati i controlli delle forze dell'ordine nelle aree dei festeggiamenti. Vietati in diversi comuni i botti, un modo per tutelare sia le persone che gli animali. Vietati anche gli spray urticanti e altri oggetti atti a offendere. A Trieste si aspetterà la mezzanotte in piazza Unità d'Italia con un mix di musica e spettacoli, alle 24 i fuochi d'artificio. A Udine, in piazza Primo maggio, spazio a uno spettacolo piromusicale di giochi d'artificio senza botto. Anche Pordenone rinuncia ai fuochi d'artificio, sostituiti da uno show di videomapping in piazza XX Settembre. A Gorizia, in piazza Vittoria, musica e spettacolo pirotecnico.