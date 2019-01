Capodanno: in piazza Unità fila tutto liscio, ma sono oltre 100 le chiamate alla polizia a Trieste

TRIESTE - Notte di lavoro piuttosto movimentata per la polizia triestina: durante la notte di San Silvestro, sono state più di 100 le chiamate ricevute dalla polizia di stato. Il più grande problema? Non i botti, ma il gomito alzato da troppe persone.

Le chiamate alla polizia

Iniziamo dalle buone notizie: a livello di ordine pubblico è filato tutto liscio in piazza Unità d’Italia, anche la viabilità non ha riscontrato troppi problemi. Tante le chiamate per episodi di ubriachezza molesta, liti e risse. La professionalità delle forze dell’ordine ha fatto si che le liti venissero sedate sul nascere, solo uno degli autori di un’aggressione è stato deferito per un’aggressione avvenuta in un locale nei pressi di piazza Unità.