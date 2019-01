Auto impazzita finisce contro un furgone parcheggiato: incidente in salita di Gretta

TRIESTE - Un incidente stradale si è verificato l’ultimo giorno del 2018 in salita di Gretta, a due passi dalla scuola media Addobbati: una Hyundai guidata da un uomo, per cause in fase di accertamento, è finita contro un furgone Fiat Fiorino parcheggiato regolarmente lungo la via. L’impatto è stato molto violento, tanto che l’airbag della Hyundai è esploso, mentre una ruota del Fiorino è scoppiata. Due quindi i veicoli coinvolti in questo strano incidente: sul posto la polizia locale, che ha messo in sicurezza la strada ed effettuato i rilievi del caso.