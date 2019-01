La Befana all'Immaginario Scientifico di Trieste: evento imperdibile per i bambini

TRIESTE - All'Immaginario Scientifico di Trieste, a Grignano, si festeggia la Befana! Durante l'orario di apertura del museo (10.00-18.00) è in programma al mattino un'officina per costruire delle originali cartoline «pop-up», nel pomeriggio un laboratorio per bambini per costruire niente meno che una «TurboBefana»!

L'evento

Dalle 10.00 alle 14.00 sarà dunque possibile partecipare all'Officina a ciclo continuo «Befana pop-up»: in quest'attività, rivolta al pubblico di tutte le età, si potrà costruire una cartolina pop-up dedicata alla simpatica vecchietta, progettandone il prototipo e assemblando il materiale a disposizione. L'attività è a ciclo continuo e non necessita di prenotazione. Alle ore 15.00 c'è il laboratorio per bambini da 5 a 10 anni «Scienziati della domenica: TurboBefana»: riuscirà anche quest'anno la Befana a spiccare il volo per portare i regali a tutti i bambini? Certo, con l'aiuto della fisica e della voglia di sperimentare dei partecipanti! Per questo laboratorio le iscrizioni si effettuano tramite form online su www.immaginarioscientifico.it. Tutte le informazioni sono sempre disponibili sul sito www.immaginarioscientifico.it