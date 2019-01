«Il trail raccontato dai suoi campioni»: il 4 gennaio evento a Palazzo Gopcevich

TRIESTE - Trieste sarà capitale del trail nei primi giorni del nuovo anno. La Corsa della Bora, infatti, non sarà soltanto un evento sportivo e di partecipazione con le quattro gare di corsa di 8, 21, 57 e 164 chilometri, le non competitive e gli eventi collaterali legati sempre al Carso e al suo ambiente unico, che si svolgeranno il 6 gennaio.

La serata

A fare da antipasto agli eventi agonistici e non ci sarà «A tu per tu con i campioni», un interessante incontro organizzato dalla Asd SentieroUno, che si svolgerà venerdì 4 gennaio, con inizio alle ore 18, nella Sala Bazlen di Palazzo Gopcevich in via Rossini. La serata, a ingresso libero, vedrà i campioni della corsa in montagna confrontarsi sul tema del trail e delle sue peculiarità tecniche ma anche legate al rispetto dell’ambiente. Un appuntamento per entrare nel clima della Corsa della Bora attraverso le testimonianze degli atleti italiani di punta. A introdurre il confronto saranno l’assessore comunale allo sport, Giorgio Rossi, e il presidente di SentieroUno nonché direttore di gara, Tommaso de Mottoni, che avranno modo di dare il benvenuto agli ospiti, attratti a Trieste dalla bellezza della città e dei paesaggi che li vedranno correre un paio di giorni dopo nelle varie distanze, i quali racconteranno la loro esperienza di sport e di vita nell’affrontare una disciplina che mette a dura prova la resistenza e la capacità di adattamento.

I campioni presenti

Il dibattito sarà moderato dal giornalista Maurizio Lorenzini che solleciterà i protagonisti della serata: Marco De Gasperi, atleta con numerosi successi nella sua carriera, promotore delle corse in montagna e allenatore dei giovani; Franco Collè, ingegnere e campione di corsa in montagna, a segno per la seconda volta nel Tor Des Geants; Giorgio Calcaterra, vincitore di tantissime gare lunghe e ancora in grado di primeggiare a 45 anni; Fulvio Massa, tecnico del team nazionale di trail e fisioterapista; Simona Morbelli, più volte atleta della nazionale trail; Cristiana Follador, «la guerriera del Valdobbiadene», chiamata ancora una volta in nazionale, vincitrice della prima edizione di Ipertrail; Matteo Lucchese, campione italiano in carica 100 km e vice campione sulla 50 su strada ma protagonista anche sullo sterrato; gli altoatesini Peter Kienzl e Alexander Rabensteiner, vincitori ex aequo della prima edizione di Ipertrail.