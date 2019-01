Donna travolta da una Bmw mentre attraversa la strada: grave incidente in Strada nuova per Opicina

TRIESTE - Un grave incidente stradale si è verificato ieri pomeriggio, intorno alle 17:30, in Strada nuova per Opicina: una donna è stata investita mentre attraversava la strada all’altezza della residenza polifunzionale Casa Fiorita.

L’incidente in Strada nuova per Opicina

A travolgerla una Bmw 118 grigia. L’impatto è stato inevitabile. Sul posto sé intervenuta la polizia locale per la messa in sicurezza della strada, mentre i medici del 118 hanno trasportato la vittima dell’incidente presso l’ospedale di Cattinara. Da accertare la dinamica dell’incidente: quel che è certo è che nel tratto in cui è stata investita la donna vi è attualmente un senso unico alternato, ma ogni tipo di valutazione spetterà alla polizia locale.