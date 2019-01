Incidente in piazza della Libertà, auto finisce contro uno scooter: ferito biker

TRIESTE - brutto incidente è avvenuto ieri pomeriggio, intorno alle 14:30, in piazza della Libertà angolo via Paulania: un biker di 34 anni è rimasto ferito a causa dello scontro del suo scooter contro una Volkswagen nera. La dinamica è al vaglio della polizia locale, ma dai primi accertamenti pare che all'origine dell'incidente vi sia una mancata precedenza. Il biker è stato trasportato in ospedale di Cattinara, le sue condizioni non sono al momento note.