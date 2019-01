Porto di Trieste, svolta sulla sicurezza del lavoro: sottoscritto nuovo protocollo

TRIESTE - Svolta sul tema della sicurezza del porto di Trieste. E' stato firmato un nuovo protocollo sottoscritto dalle varie realtà che vivono ogni giorno il porto: Autorità di sistema portuale del Mare Adriatico orientale, Autorità marittima, Polizia di frontiera marittima, Polizia stradale, Comando provinciale dei Vigili del fuoco, Comando provinciale dei Carabinieri e Azienda sanitaria universitaria integrata di Trieste - Prevenzione e sicurezza.

Dove sarà attivo il protocollo

Quali sono le procedure di intervento in caso di infortuni sul lavoro a bordo di navi italiane o estere ormeggiate nel porto di Trieste? Chi ha il compito di informare la sala operativa dell'Autorità marittima in caso di incidente? A queste domande risponde il protocollo, che sarà attivo in tutte le aree e gli ambienti del Punto Franco Vecchio e di quello Nuovo, dal Punto Franco Scalo legnami e di quello Oli Minerali e degli impianti del Porto Doganale, dei cantieri navali, del porto industriale e nello stabilimento siderurgico di Servola.