Fuori programma alla corsa della Bora: naturista prende il sole nudo in pieno inverno

TRIESTE - Che la Costa dei Barbari fosse una spiaggia naturista è arcinoto, ma che persone si spingessero a prendere il sole, nude, il 6 di gennaio non è così scontato. Anzi. Eppure è quanto successo durante l'ultima edizione de La Corsa della Bora, dove i runner si sono imbattuti in un naturista, intento a leggere un libro proprio come mamma l'ha fatto.

Naturista sulla Costa dei Barbari

Un episodio curioso, che ha distratto per un attimo i 1500 runner che sono transitati da Costa dei Barbari, a 2 km dall'arrivo. Per qualcuno è stata una bella visione, per altri meno forse. Tutti sono rimasti colpiti dall'eroico naturista in grado di sfidare il termometro, che in quel momento segnava 6 gradi. Non uno di più. Il post, pubblicato dagli organizzatori de La Corsa della Bora, è subito diventato virale, con tanti triestini che hanno commentato il curioso episodio.