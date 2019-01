Trieste, follia in via Flavia: uomo accoltellato di prima mattina

TRIESTE - Dramma sfiorato in Flavia, all'altezza del civico 24, a Trieste: questa mattina, intorno alle 07:30, un uomo è stato accoltellato da un'altra persona, al momento ignota. L'uomo, un 45enne italiano, ha fatto in tempo a chiedere aiuto a un commerciante prima di accasciarsi al suolo.

I soccorsi e le indagini

Sul posto si è precipitata la polizia, che ha già avviato le ricerche del colpevole. La vittima dell'aggressione è stata subito presa in consegna dai medici del 118, che lo hanno ricevuto in codice giallo e consegnato al pronto soccorso di Cattinara in codice verde. Le sue condizioni non sono quindi preoccupanti, ma rimane l'allerta per un episodio inquietante, avvenuto alle prime luci del giorno in via Flavia.