TRIESTE - Qualcuno ha avvertito un brusio, qualcuno ha sentito tremare la terra. Nella mattinata di ieri, alle 05:03 per la precisione, è stata registrata una scossa di terremoto di magnitudo 2.5 a Se¸ana, comune sloveno che in linea d'aria si trova a 9 km circa da Trieste. Tante persone sull'altopiano carsico hanno avvertito la scossa, ma anche a Trieste qualcuno afferma di averla sentita. Per fortuna, essendo il magnitudo basso, a parte un po' di inquietudine non sono stati registrati danni ingenti alle strutture o disagi per le persone. Il terremoto, localizzato anche da INGV-Roma, è stato registrato a una profondità di 3 km. Queste le coordinate precise (latitudine-longitudine): 45.72, 13.83.