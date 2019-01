Sold-out il tributo a David Bowie per il terzo anniversario della sua scomparsa

TRIESTE - A tre anni dalla scomparsa del Duca Bianco il gruppo Bowie Tribute-Stardust presenta, sabato 12 gennaio, un concerto-spettacolo al Teatro di San Giovanni di Trieste già sold out che sta creando grande attesa tra i fan locali del Duca bianco. Le vendite dei biglietti, affidate a Ticket Point, sono state fulminee con circa 300 biglietti venduti in meno di un mese.

Il gruppo nasce nel 2016 e passa attraverso alcuni cambi di formazione fino a trovare il suo attuale e definitivo assetto nel 2018 anno in cui inizia una fitta serie di concerti live a Trieste, in Slovenia ed in Croazia. I componenti sono Michele M. alla voce, Marco Milani alla chitarra, Marco Maresca al basso, Gaia Erjavec al piano, Michele Manfredi alla batteria, Alice Gerin al Sax tenore e contralto, Alice Gherzil e Federica Corridore ai cori e Matteo Copetti alla chitarra acustica e Sax contralto.

Lo spettacolo si preannuncia ricco di sorprese e prevede non solo la musica dal vivo eseguita dai Bowie Tribute ma anche interventi, nel corso del concerto, del corpo di ballo coordinato dalla coreografa Elisabetta Romanelli, del duo violino-violoncello Zilansky che si esibirà assieme al Bowie Tribute oltre che in un una trasposizione per archi di uno dei successi del Duca bianco, ma anche della scuola per parrucchieri e acconciatori di Lubiana che per l’occasione farà sfilare le proprie modelle con acconciature ispirate all’arte di David Bowie sulle note della sua musica. Un grande attenzione sarà anche rivolta agli abiti ed al trucco della band che ha già caratterizzato tutte le performance live del gruppo.