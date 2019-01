Aeroporto di Trieste, Save non presenterà nessun’offerta per la privatizzazione dello scalo

RONCHI DEI LEGIONARI - Niente di fatto. La Save di Venezia avrebbe deciso di non presentare offerte per il bando di gara che stabilisce la cessione del 55% del capitale azionario dello scalo di Ronchi dei Legionari. A rivelarlo è l’Ansa, che cita fonti interne vicine alla società presieduta da Enrico Marchi, che gestisce il sistema aeroportuale veneto. Già a giugno del 2018 la Save aveva scelto di non avanzare proposte, una posizione portata avanti e che mischia ancora una volta le carte per il futuro dell’aeroporto di Trieste. Al momento nessuna motivazione è stata resa nota dalla Save, si scopriranno solo a procedura ultimata. Il pacchetto azionario detenuto dalla Regione Friuli Venezia Giulia ha un valore di circa 70 milioni di euro.