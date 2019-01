Trieste, il sindacato di polizia lancia l'allarme: «Triplicati i migranti irregolari»

TRIESTE - Più migranti irregolari a Trieste: c'è bisogno di più poliziotti. A dirlo non siamo noi, ma il sindacato autonomo di polizia, il SAP. «I numeri parlano chiaro: rispetto all’anno scorso, è più che triplicato il numero dei migranti irregolari rintracciati e, di conseguenza, è aumentato, anzi raddoppiato, quello dei favoreggiatori arrestati. In particolare dallo scorso maggio, con un picco tra luglio e ottobre, la fascia confinaria della Provincia di Trieste è stata interessata da un continuo flusso di migranti irregolari che hanno raggiunto l’Italia attraverso la Rotta balcanica. Duplicato, invece, il numero degli indagati in stato di libertà.»

La polizia chiede rinforzi

I dati arrivano dal bilancio di fine anno comunicato dai vertici del settore polizia di frontiera di Trieste. Dati incontrovertibili che confermano l’incremento della «Rotta Balcanica» che il SAP di Trieste aveva già denunciato nel corso dell’estate scorsa: ciò corrispondeva al vero. Da ciò, la necessità e richiesta di ottenere un maggior numero di uomini da disporre su questo territorio era ed è tutt’ora una priorità per poter contrastare un fenomeno in aumento. La Polizia di Frontiera Terrestre e Marittima di Trieste seppur nelle loro caratteristiche differenti oggi hanno un denominatore comune, quello di un numero di operatori di Polizia al di sotto dell’organico previsto. Oggi la Polizia Marittima di Trieste conta 59 operatori a fronte degli 81 previsti, mentre la Polizia di Frontiera Terrestre solamente 100 rispetto ai 120 previsti, in un’epoca dove le attività portuali sono aumentate e si auspica aumenteranno ancora di più e sul fronte confine terrestre, come appunto certificato dal numero di rintracci, il fenomeno dell’immigrazione clandestina più che triplicato. Serve dunque un rinforzo strutturale, riportare gli organici perlomeno ad un numero pari a quello previsto per poter pensare di fronteggiare le sfide future in maniera adeguata.

«La struttura di Fernetti non può soddisfare le esigenze»

Non si può pensare di poter svolgere bene le proprie funzioni con una mole di lavoro aumentata e un minore numero di operatori. Non di minor importanza inoltre è una migliore dotazione di automezzi, oggi vecchi e spesso inadeguati per le strade ed il territorio da perlustrare. Anche gli uffici attualmente sono inidonei a poter accogliere gruppi piuttosto numerosi di persone che vengono rintracciati in posizione irregolare sul nostro territorio. Servono quindi locali in grado da poter garantire che le operazioni di identificazione e che le pratiche previste per legge vengano svolte in sicurezza da parte degli operatori di polizia e in modo dignitoso per le persone accolte. E’ evidente che l’attuale struttura di Fernetti, non è in grado di poter più soddisfare queste esigenze. Chiediamo inoltre che in caso di rintracci di persone che hanno percorso un viaggio così lungo ed insidioso e che inevitabilmente versano in condizioni igienico-sanitarie spesso precarie, venga previsto del personale medico di supporto per accertare le condizioni di salute.