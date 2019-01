Paolo Polidori multato di 100 euro per aver gettato le coperte del clochard

TRIESTE - Paolo Polidori, vicesindaco di Trieste, è stato multato di 100 euro dalla polizia locale per aver gettato le coperte del clochard nel cassonetto sbagliato. Epilogo incredibile della vicenda che ha fatto il giro del mondo: il leghista infatti è stato raggiunto da un avviso della polizia locale che lo informava di una multa per conferimento improprio di rifiuti.

Polidori multato, ma i guai non sono finiti

Polidori ha quindi deciso di pagare subito la sanzione di 100 euro, ma si è riservato di approfondire se la multa sia irregolare o meno. Questo non vuol dire che presenterà ricorso, anzi. Il vicesindaco non presenterà alcun ricorso. I guai però non sembrano finiti qui: Polodiri infatti è stato accusato dal fotografo Massimo Sestini di aver postato su Facebook una sua foto, senza averla comprata o averne chiesto l'autorizzazione. Un'appropriazione indebita per cui Sestini vuole chiedere un risarcimento.