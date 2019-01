UniudForAll, l'università scende in strada e incontra i cittadini

GORIZIA – Otto appuntamenti, da gennaio a maggio, per scoprire le attività e i progetti e interagire con i ricercatori dell’Università di Udine a Gorizia. È quanto propone 'UniudForAll – incontri divulgativi sui temi di ricerca', iniziativa ideata con l’obiettivo di divulgare, in maniera inclusiva, le attività di ricerca, per condividerle con la cittadinanza, gli insegnanti, gli studenti universitari e delle scuole superiori. L’iniziativa, che ha esordito lo scorso novembre con un primo incontro dedicato alla presentazione del nuovo catalogo multimediale delle App, proseguirà da gennaio a maggio con due incontri al mese. Si spazierà dall’economia al cinema, dalle neuroscienze alla video arte, dal turismo fotografico all’arte di ascoltare. «La terza missione dell’Università – osserva Antonina Dattolo, coordinatrice dell’iniziativa e delegata dell’Università di Udine all’inclusione digitale – ci suggerisce un dialogo tra università e società. Questa iniziativa lo assume come uno dei suoi obiettivi: racconteremo alla cittadinanza tutta il nostro lavoro e la nostra ricerca, per condividerlo e farlo conoscere, con il desiderio di rinsaldare esistenti sinergie con il territorio e vederne nascere di nuove».

Hanno già aderito all’iniziativa il Polo Liceale di Gorizia con i licei 'Dante Alighieri', 'Duca Degli Abruzzi' e 'Scipio Slataper' e l’Istituto Tecnologico 'Galilei Pacassi' - 'Economico Fermi' di Gorizia.

Gli incontri si terranno di mercoledì pomeriggio, dalle 15 alle 17, nel polo universitario di S. Chiara, in via S. Chiara 1. L’ingresso è libero, fino ad esaurimento posti, ed è possibile prenotarsi un posto fra il pubblico iscrivendosi online all’indirizzo http://uniudforall.eventibrite.it. Per gli insegnanti l’iniziativa è accreditata nella piattaforma ministeriale SOFIA, previa l’iscrizione. Per informazioni è possibile scrivere a uniudforall@uniud.it o telefonare al numero 0481 580179.

Primo appuntamento di gennaio, mercoledì 16: Gabriele Qualizza e Rudi Vittori, del Dipartimento di Lingue e letterature, comunicazione, formazione e società, parleranno di Marche locali e territorio: quale rapporto?

Mercoledì 30 gennaio Le tecnologie del cinema e la grande arte delle luci e delle ombre saranno presentate da Simone Venturini, del Dipartimento di studi umanistici e del patrimonio culturale. A febbraio, mercoledì 13 Il turismo fotografico. Fisionomia di un fenomeno in evoluzione nel mondo digitale sarà l’argomento che affronteranno Stefania Troiano e Gian Pietro Zaccomer, rispettivamente del Dipartimento di Scienze economiche e giuridiche e di Lingue e letterature, comunicazione, formazione e società. Mercoledì 27 febbraio Luca Brusati, del Dipartimento di Scienze economiche, interverrà su Coinvolgere i cittadini nei processi decisionali: dalla teoria alla pratica. Gli incontri proseguiranno fino a maggio.