Allacciamento abusivo alla rete elettrica: in casa gli trovano una pistola

TRIESTE - Qualche giorno fa, a seguito di una denuncia, il personale del Nucleo di Polizia giudiziaria e del Nucleo Interventi Speciali della Polizia Locale ha effettuato nell’abitazione di uomo una perquisizione. Dalla denuncia risultava che H.C., cittadino rumeno di 37 anni, oltre ad aver realizzato nel proprio appartamento un allacciamento abusivo sull’impianto di energia elettrica era in possesso di una pistola esibita almeno in un’occasione sul posto di lavoro. L’attività investigativa svolta nell’appartamento dava esito positivo in quanto oltre all’allacciamento abusivo veniva rinvenuta anche una perfetta replica di una Walter PKK «scacciacani» senza tappo rosso con il relativo munizionamento. Per il ripristino dell’impianto elettrico gli operatori della Polizia Locale facevano intervenire il personale.