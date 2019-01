Rapina a Opicina, la rabbia del sindacato di polizia: «Servono più forze dell'ordine»

TRIESTE - «Quanto successo ieri ad Opicina è l’ennesimo caso che conferma quanto sia importante e necessaria la presenza sul territorio ed in particolare sull’altipiano carsico delle forze dell’ordine e di un presidio di Polizia come quello del Commissariato di Opicina, oggi ridotto ai minimi termini rispetto ad un tempo, seppur recentemente rinforzato da due unità (nel 2003 era composto da 33 unità rispetto le 12 odierne)». A dirlo è Lorenzo Tamaro, segretario provinciale SAP.

Parla Tamaro

«Le ormai note carenze di organico, hanno messo nella difficile condizione operativa molti posti di Polizia. Serve quindi si attui in tempi rapidi a delle nuove assunzioni, con numeri importanti, affinché posti come il Commissariato di Opicina, che svolge una funzione così importante in zone isolate e a ridosso della città, possano essere ancor più efficienti, per poter fronteggiare fatti criminali come questo». Nella serata di venerdì, una rapina in villa è terminata con il ferimento di un vicino che aveva provato disturbare i ladri in azione.