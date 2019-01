A fuoco un camper nel campeggio sopra «Il Giulia»: il mezzo divorato dalle fiamme

TRIESTE - Serata di paura in via Pindemonte: intorno alle 18:30 di ieri, un camper è letteralmente andato a fuoco nel parcheggio sopra il centro commerciale «Il Giulia». In pochi minuti il mezzo è stato completamente arso dalle fiamme, che lo hanno avvolto. Immediato l'intervento dei vigili del fuoco del comando provinciale di Trieste, che si sono recati sul posto per spegnere l'incendio e evitare che quest'ultimo si propagasse ai veicoli vicini al camper. Si indaga sulle cause dell'incendio: stando a una prima ricostruzione, le fiamme sarebbero scaturite da una stufetta a gas. Per fortuna nessuna persona è rimasta ferita, nonostante il proprietario del camper pare fosse all'interno del mezzo quando è scoppiato l'incendio.