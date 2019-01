Istituzioni, cittadini e social: ciclo di incontri alla Trieste Città della Conoscenza

TRIESTE - Al via un nuovo ciclo di incontri presso lo spazio Trieste Città della Conoscenza: si parla dell’uso dei social network nelle pubbliche amministrazioni e più in generale del rapporto fra cittadini e istituzioni oggi spesso mediato attraverso la rete. Tre incontri con gli esperti social dell’Università di Trieste, del Comune di Trieste e di UAUAcademy che racconteranno la loro esperienza e apriranno una riflessione sulla comunicazione istituzionale nell’epoca di Facebook, Instagram e Twitter. Tutti gli incontri sono gratuiti e aperti al pubblico e si svolgeranno per tutto il mese di gennaio presso lo spazio Trieste Città della Conoscenza in stazione dei treni a Trieste.

I social network hanno trasformato profondamente il modo di comunicare delle istituzioni e hanno imposto un linguaggio vicino alla comunità, trasparente, rapido, coinvolgente e dialogante, misurabile nella sua efficacia. Il primo a cadere sotto l’attacco social è stato il linguaggio della pubblica amministrazione che, almeno su queste piattaforme, ha dovuto dire addio al «burocratese». Dalla rivoluzione social è nata anche una nuova figura professionale, il social media manager e un nuovo modo di lavorare: lo smart working. Le istituzioni tuttavia faticano a tenere il passo di questo cambiamento e a modernizzare l’organizzazione del lavoro e il suo quadro normativo. Di tutto questo si parla nel ciclo di incontri dal titolo «Social e cittadini: la parola agli esperti» con Aurora Fantin (il 16 gennaio), e Christian Tosolin (il 28 gennaio) rispettivamente social media manager dell’Università di Trieste e del Comune di Trieste)



I social network hanno anche modificato i modi in cui le persone usano le parole e le pubbliche amministrazioni non sono rimaste fuori da questo cambiamento. Le parole e i toni usati sono dunque sempre più importanti e il «filtro» che le piattaforme partecipative più comuni rappresentano, dove esprimiamo le nostre idee ma non ci troviamo «faccia a faccia» con i nostri interlocutori, non può farcelo dimenticare. Per questo nascono progetti come Parole O_Stili, che intendono costruire una sorta di «galateo» dei social network, consci delle potenzialità e dei rischi di questi mezzi i comunicazione. il 23 gennaio Tiziana Montalbano, addetta alla comunicazione social e digital per Parole O_Stili, racconterà al pubblico storie di linguaggio ostile sui social media, analizzando l'entità del fenomeno e dei contesti che inducono l'uso di questi linguaggi, il ruolo delle emozioni, le false convinzioni sui social media e il ruolo distorsivo degli algoritmi.



Per maggiori informazioni è possibile consultare il programma dettagliato qui sotto o scrivere all’indirizzo info@triesteconoscenza.it. Per essere aggiornati su tutte le attività dello spazio Trieste Città della Conoscenza è possibile andare al sito: www.triesteconoscenza.it

PROGRAMMA



Mercoledì 16, 18:00

Incontro con Aurora Fantin, social media manager dell’Università degli studi di Trieste

Mercoledì 23, 18:00

Incontro con Tiziana Montalbano, adetta comunicazione social e digital per Parole O_Stili

Lunedì 28, 18:00

Incontro con Christian Tosolin, social media manager del Comune di Trieste