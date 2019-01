Biglietti autobus, tutti quelli acquistati nel 2018 potranno essere utilizzati nel 2019

TRIESTE - Con il cambio di tariffe di biglietti e abbonamenti, i passeggeri di Trieste Trasporti devono fare i conti con il cambio di titoli di viaggio. L'azienda fa sapere che tutti i biglietti acquistati entro il 2018 saranno comunque utilizzabili nell'anno in corso, il 2019. Gli abbonamenti quindicinali e mensili acquistati nel 2018 e scaduti il 31 dicembre, se non ancora utilizzati, dovranno invece essere sostituiti entro il 30 giugno 2019 presso la biglietteria aziendale di Trieste Trasporti in via dei Lavoratori 2.

Cambiare titoli di viaggio

Si ricorda che tutti i biglietti per il servizio di trasporto pubblico locale acquistati nel 2018 (orari, giornalieri, due tratte e pluricorse) possono essere utilizzati anche per l’anno in corso e non ne è prevista la sostituzione. Dal primo gennaio invece non sono più validi né sostituibili i biglietti acquistati nel 2017 o contrassegnati dal numero di serie 17A. Gli abbonamenti quindicinali e mensili acquistati nel 2018 e scaduti il 31 dicembre, se non ancora utilizzati, potranno essere sostituiti entro il 30 giugno 2019 presso la biglietteria aziendale di Trieste Trasporti in via dei Lavoratori 2. Entro la stessa data dovranno essere sostituiti anche i titoli di viaggio (biglietti e abbonamenti) del servizio marittimo non utilizzati entro il 31 dicembre 2018. Tutte le sostituzioni avverranno previo pagamento della differenza di prezzo.