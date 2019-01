Follia in viale Miramare, ubriaco si schianta contro l'auto dei carabinieri

TRIESTE - Se si è ubriachi mettersi alla guida è sempre una pessima idea, se da ubriachi ci si schianta contro una vettura dei carabinieri il problema diventa piuttosto serio. Eppure è quanto successo ieri notte, quando un triestino classe 1982, completamente ubriaco, si è scontrato con la sua vettura contro un equipaggio del Nucleo radiomobile dei Carabinieri in viale Miramare, nei pressi della Stazione Ferroviaria.

Denunciato per guida in stato di ebbrezza

L'uomo stava provenendo da via Pauliana quando ha colpito l'auto dei carabinieri, che a causa dell'incidente hanno riportato lesioni. Entrambe le due auto sono risultate danneggiate. L'ubriaco, dopo esser risultato positivo all'alcol test, è stato denunciato per guida in stato di ebbrezza e contestualmente gli è stata ritirata la patente di guida.