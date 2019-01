Terremoto in Romagna, scossa avvertita a Trieste: decine le chiamate alla Protezione Civile

TRIESTE - Che la terra tremi, purtroppo, non è quasi più una notizia. Dopo le due scosse avvertite in dieci giorni in Friuli, nella notte un terremoto è stato registrato a 11 km da Ravenna. Non così vicino a Trieste, ma sono state decine le chiamate arrivate alla Sala Operativa della Protezione Civile del Fvg, alcune anche provenienti da Trieste.

Terremoto avvertito anche in Fvg

La scossa, a 150 km circa da Trieste, è stata avvertita a Udine, Lignano, Gorizia, Trieste e Monfalcone. A segnalare la scossa soprattutto le persone residenti ai piani alti: per fortuna, a parte la paura, non si registrano danni alle cose o feriti. La maggior parte delle chiamate giunte alla Protezione Civile infatti riguardano per lo più la richiesta di informazioni e dettagli su quanto accaduto.