Trieste ospiterà l'Old Star Game: il ricavato verrà devoluto in beneficienza

TRIESTE - E' stata scelta la città di Trieste per la quarta edizione dell'Old Star Game. Si preannuncia che sarà una tappa speciale, dedicata ai Miti che hanno fatto la storia del basket di Trieste e Gorizia con delle novità riservate ai tifosi.

Parla il presidente di Alma

Queste le parole del Presidente di Alma Pallacanestro Trieste, Luigi Scavone: «Come Alma Pallacanestro Trieste siamo certamente orgogliosi di ospitare un evento simile; l'Old Star Game non solo farà fare un tuffo nel passato storico di due realtà cestistiche regionali, ma soprattutto ci dà l'occasione di fare della beneficenza e "lavorare» per una giusta causa, un aspetto che noi come società teniamo sempre in considerazione». L'evento, il cui ricavato sarà devoluto in beneficenza, sarà presentato alla stampa ed alla città con una conferenza ufficiale indetta Mercoledì 23 Gennaio alle ore 11,15 a Palazzo Gopcevich - Sala Bazan, in via Gioacchino Rossini 4, Trieste. Ingresso libero.