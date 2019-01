Trieste, casi di scabbia: il Pd chiede chiarimenti

TRIESTE - Il Partito democratico di Trieste ha chiesto la convocazione della Prima commissione consiliare, che si occupa anche di Politiche sociali, igiene e sanità, per fare chiarezza sui casi di scabbia diagnosticati in alcune residenze per anziani non autosufficienti dell'Azienda pubblica di Servizi alla Persona Itis. La richiesta di convocazione è stata presentata in considerazione «dell’importanza delle misure di tutela della salute degli anziani residenti nella struttura e degli operatori che vi lavorano» dai consiglieri Fabiana Martini e Giovanni Barbo, componenti della commissione, ed è stata sottoscritta da tutta l'opposizione.

La richiesta di incontro ufficiale

In base a quanto richiesto dai consiglieri dem, la seduta della commissione dovrebbe prevedere l'audizione dei rappresentanti dell’ASUITS, dei rappresentanti del Comune nel Consiglio di Amministrazione dell’A.S.P. ITIS e dell’Assessore alle Politiche Sociali del Comune di Trieste. «I provvedimenti presi per fronteggiare questo fenomeno siano esposti in una sede propria e – hanno spiegato Martini e Barbo - se ci sono elementi di problematicità o interventi migliorativi da attuare, è bene emergano in un incontro ufficiale».