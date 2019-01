A fuoco una caldaia condominiale, vigili del fuoco sul posto: chiusa strada di Fiume

TRIESTE - Principio di incendio in un condominio di strada di Fiume, a Trieste. Alle ore 17 di ieri, 16 gennaio 2019, la seconda squadra, l'autobotte e il funzionario di guardia del comando provinciale vigili del fuoco di Trieste sono intervenuti per un principio d'incendio di una caldaia condominiale in Strada di Fiume a Trieste.

L'intervento

I vigili del fuoco appena arrivati sul posto hanno chiuso la valvola del gas all'esterno dello stabile e indossati gli autoprotettori sono entrati nel vano caldaia e hanno estinto il principio l'incendio. I vigili del fuoco hanno anche verificato che nello stabile non vi fossero persone. Nessuna persona è rimasta coinvolta. Durante l'intervento il tratto interessato di strada di Fiume è rimasto chiuso al traffico, poi i vigili hanno fatto ritorno al comando dopo circa un'oretta di intervento.