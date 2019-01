Cade dalla cima di un albero in via Servola, portato a Cattinara: grave uomo

TRIESTE - Stava lavorando in cima a un albero quando ha perso l’equilibrio ed è precipitato, schiantandosi contro l’asfalto: sono gravi le condizioni dell’uomo che oggi, intorno alle 11:00 del mattino, è rimasto ferito in questo incidente sul lavoro. E’ successo in via Servola 126, vicino alla rampa di un condominio. Sul posto i medici del 118, che hanno soccorso l’uomo e l’hanno trasportato al pronto soccorso di Cattinara.