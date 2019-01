Il Club Lions di Trieste dona un defibrillatore al Soccorso Alpino e Speleologico

PADRICIANO - Una importante donazione è stata accolta questa settimana dal Soccorso Alpino e Speleologico di Trieste grazie al Lions Club di Trieste - Miramar. Si tratta di un apparecchio DAE, un defibrillatore, di cui la sede triestina del CNSAS FVG era priva.

L'importanza dell'iniziativa

L'iniziativa è nata proprio in seno al Lions Club e la consegna è avvenuta formalmente a Padriciano, presso la sede stessa del Soccorso, direttamente dalle mani del Presidente del Lions Giovanni Casaccia, accompagnato da Pia Parlato, con funzioni di segretario, e da una piccola delegazione di soci. Per il Soccorso Alpino la presenza di un defibrillatore pronto all'uso è un ausilio fondamentale che aumenta le possibilità di portare pronto soccorso sul posto in caso di necessità medico - sanitaria. «Siamo davvero felici - ha detto il presidente del Lions Club Casaccia - di esserci resi in qualche modo utili a supporto delle attività del corpo dei valorosi volontari del Soccorso Alpino e Speleologico della nostra regione. Il loro operato è sotto gli occhi di tutti in qualsiasi giorno dell'anno, nella misura in cui sono pronti a intervenire nelle situazioni più difficili anche a rischio della propria vita».