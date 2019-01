TRIESTE - La Polizia Locale, in seguito a numerose segnalazioni di cittadini su movimenti sospetti nell'area di viale Tartini, poco prima dell'incrocio tra via Locchi e viale Campi Elisi, ha recentemente programmato assidui controlli in divisa ed in borghese con il personale del Distretto A di via Locchi e del Nucleo Interventi Speciali.

Il fermo del passeur

Nella tarda mattinata di ieri, sotto gli occhi degli agenti, un furgone sloveno entrava contromano nel viale e dopo pochi metri si fermava facendo scendere una dozzina di persone tra le quali anche dei bambini. Le pattuglie passavano quindi all'azione arrestando il conducente/passeur (S.K.E. 24 anni, sloveno) bloccando il tentativo di fuga e contenendo la reazione violenta nei confronti degli agenti: dovrà rispondere di favoreggiamento dell'ingresso di stranieri nel territorio dello Stato e di violenza, minaccia e resistenza a Pubblico Ufficiale3; pare che guadagnasse 300 euro per ogni clandestino. Oltre a ciò, guidava senza patente ed aveva con sé una certa quantità di marijuana. I passeggeri del furgone - partiti dalla Bosnia, attraversando Croazia e Slovenia - si sono dileguati tutti tranne due uomini, un turco di etnia curda e un iraniano, fermati, identificati e denunciati per ingresso illegale in Italia. Il veicolo è stato posto sotto sequestro.