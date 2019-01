Domenica il fantateatro mette in scena 'Il mago di Oz'

GORIZIA – Il Teatro Verdi di Gorizia si trasformerà domenica 20 gennaio alle 16 nel magico mondo di Oz, grazie al Fantateatro. Il mago di Oz, show musicale per tutta la famiglia, riproporrà nell’ambito del cartellone Verdi Young Pomeridiane il capolavoro di Frank L. Baum attraverso diverse tecniche di espressione: corpo, immagini e colori nella tradizione e fantasia. Lo spettacolo affronta con delicatezza e poesia il tema dell’amicizia: uno spettacolo unico e coinvolgente che unisce il sapore di una fantastica storia diventata ormai un grande classico a tecniche originali e innovative.

L’allestimento vedrà infatti un singolare connubio tra cartoni animati proiettati su maxischermo e attori in carne e ossa, contornati dalle coloratissime videoproiezioni, tutto con un’elevata interattività tra i personaggi in scena e il pubblico, che sarà coinvolto in prima persona nelle vicende di Dorothy e dei suoi amici.

I biglietti per la stagione artistica del Verdi sono in vendita online sul circuito Vivaticket e nel botteghino del Teatro Verdi, in corso Italia, aperto da lunedì a venerdì dalle 17 alle 19 e sabato dalle 10.30 alle 12.30 (tel. 0481/383602) oppure nella biglietteria il giorno dello spettacolo dalle 15 (tel. 0481/383601).