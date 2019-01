Traffico internazionale di stupefacenti, carabinieri fermano taxi sloveno in via Forlanini

TRIESTE - Un'operazione antidroga è stata condotta ieri sera dai carabinieri in via Forlanini, poco distante dalla rotonda di Cattinara: i militari hanno fermato un taxi sloveno, arrestando le persone che si trovavano al suo interno. Come riportato dal Tar Rai Fvg infatti, l'operazione, scattata intorno alle 20:30, è nata al termine di una prolungata attività investigativa volta alla repressione del traffico internazionale di stupefacenti. Ulteriori dettagli potrebbero essere noti nelle prossime ore: la sensazione è che gli arresti di ieri sera siano solo parte di un'operazione più approfondita. Di certo l'attenzione delle forze dell'ordine per garantire la sicurezza del territorio friulano è massima.