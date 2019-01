Trieste, lunedì il Pd scende in piazza: sit-in di protesta contro Polidori

TRIESTE - Torna in auge il caso Polidori. Dopo che l'esponente della Lega aveva gettato le coperte di un senzatetto e se ne era vantato su Facebook, facendo esplodere un caso politico e mediatico a livello nazionale, il Pd aveva chiesto le sue dimissioni o in alternativa che il sindaco Dipiazza prendesse adeguati provvedimenti. In mancanza dell'accoglimento di queste richieste, in concomitanza con la seduta del Consiglio comunale, il Partito democratico di Trieste, con Insieme per Trieste e Open FVG, promuovono questa pacifica mobilitazione di persone e d'opinione cui è invitata tutta la cittadinanza.