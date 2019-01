Disabili, Serracchiani attacca il M5S: «Ha toppato malamente»

TRIESTE - »Il M5S ha toppato malamente verso i disabili, addirittura mettendo per iscritto che sì, le 260mila famiglie con invalidi civili hanno diritto al sussidio, ma non ci sono i soldi. Insomma, per il Governo ci sono gli italiani di serie B, e sono i più deboli». Lo afferma la deputata del Pd Debora Serracchiani, a proposito dell'assenza di previsioni di sostegno per le famiglie con disabili nel testo sul reddito di cittadinanza.

Serracchiani attacca il M5S

»Le imbarazzate difese d'ufficio che vengono da esponenti del Governo che pur conoscono bene il mondo della disabilità - continua Serracchiani - sono rivelatrici di come certe scelte di esclusione siano state fatte a monte, senza preoccuparsi di ascoltare associazioni, operatori e portatori d'interessi. L'Amnic ha fatto le sue osservazioni prima che il 'decretone' venisse rilasciato, ma le richieste sono rimaste inascoltate». Per Serracchiani «è surreale che un viceministro stia dicendo alle associazioni che hanno torto a lamentarsi, perché gli emendamenti si faranno in Parlamento. Grazie per l'informazione. Pare irrilevante il dettaglio che si sia dovuti giungere a emendare in Aula il testo-bandiera dei 5Stelle, perché - conclude - dimentica una categoria particolarmente svantaggiata».