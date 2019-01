Comitato 10 Febbraio, Edoardo Fonda è il nuovo presidente

ROMA - È Edoardo Fonda il nuovo presidente del Comitato 10 Febbraio. Triestino, classe 1975, avvocato attivo nel C10F fin dalla sua costituzione. E’ quanto deciso all’unanimità dal Congresso Nazionale dell’Associazione, tenutosi ieri a Trieste e al quale hanno partecipato numerosi rappresentanti istituzionali e del mondo dell’associazionismo giuliano-dalmata.

Nomine e cariche

Il presidente uscente, Michele Pigliucci, è stato nominato presidente onorario e confermato membro del comitato esecutivo. Per quest’ultimo organo, rieletti all’unanimità: Arrigo Bonifacio, Carla Isabella Elena Cace, Emanuele Merlino, Andrea Moi, Lorenzo Salimbeni. "Andiamo avanti sulla strada intrapresa. Vogliamo far conoscere, soprattutto nelle scuole, le tragiche vicende che hanno interessato il Confine Orientale d'Italia – ha dichiarato Fonda - e le terre affacciate sull'altra sponda dell'Adriatico alla fine del secondo conflitto mondiale». Tra le autorità intervenute hanno preso la parola l’on. Walter Rizzetto, l’ass. regionale Roberti, il cons. reg. Giacomelli, i cons. comunali Bertoli e Panteca e il presidente della circoscrizione Ledi. Hanno inviato i saluti, pur non riuscendo a partecipare all’evento, la senatrice Rojc, l’on. Serracchiani e il cons. comunale Toncelli. Un saluto è stato presentato anche dal presidente della Lega Nazionale Sardos Albertini, dal presidente della Fondazione Rustia-Traine Renzo De Vidovich, mentre parole di sostegno al lavoro del Comitato sono state rivolte dal presidente della Federesuli Antonio Ballarin e dal presidente dell’Unione Italiana Maurizio Tremul.