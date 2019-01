Incidente in piazza Unità d'Italia, scontro tra Panda e Twingo: sul posto la polizia locale

TRIESTE - Un incidente stradale si è verificato questa mattina a Trieste, di fronte a piazza Unità d'Italia. Sul posto è intervenuta la polizia locale: due le auto coinvolte, una Renault Twingo e una Panda. Nonostante lo scontro, non si registrano feriti. La Twingo, a causa dell'incidente, è finita proprio all'interno del perimetro di piazza Unità d'Italia. I rilievi sono stati effettuati dalla polizia locale: pare che la Panda abbia invaso la corsia opposta, ma per il momento non vi sono conferme.