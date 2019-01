Trieste, possibile neve in arrivo: i punti dove verrà distribuito il sale

TRIESTE - Maltempo in arrivo, possibili nevicate su Trieste. A dirlo è l'osler e altri siti specializzati. Per non farsi cogliere impreparati, i triestini potranno andare a prendere il sale da spargere in alcuni punti della città selezionati dal Comune di Trieste. Oggi, dalle 14:30 alle 17:00, la distribuzione del sale avverrà nei seguenti punti:

- area antistante la sede della VI Circoscrizione in Rotonda del Boschetto 6

- sede dei Volontari della Protezione Civile dell'A.N.A. di via Valmaura 2

- sede comunale di viale Miramare 65

- parcheggio comunale di via Prosecco 12 (Opicina)

- sede della Protezione Civile in località Santa Croce 441