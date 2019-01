Trieste, 5 serate al Rossetti per celebrare la Giornata della Memoria

TRIESTE - Trieste ricorda il Giorno della Memoria. Da questa sera, martedì 22 gennaio, sino a sabato 26 gennaio, il teatro Rossetti ospiterà cinque serate per ricordare. non mancheranno le iniziative per gli studenti. Ma vediamo nel dettaglio il programma per ricordare la Giornata della Memoria a Trieste.

Le celebrazioni per la Giornata della Memoria

Gli allievi di Trieste si faranno portatori di un messaggio importante per il futuro: scegliere si può. Anche davanti all'abisso più nero. Torna, dal 22 al 26 gennaio prossimi "La memoria e la scelta/III - Le Scelte", progetto curato dalla giornalista Paola Pini che il Teatro Rossetti ha ideato e realizzato in collaborazione con il Comune di Trieste, con la Mediateca e La Cappella Underground, per non dimenticare gli orrori della Shoah. Novità di questa terza edizione sarà l'esibizione dei ragazzi alla Risiera di San Sabba, dopo la cerimonia del Giorno della Memoria, domenica 27 gennaio alle 12. I licei coinvolti nell'iniziativa sono il "Carducci/Dante", "Galilei", "Nordio", "Oberdan", "Petrarca" e "Prešeren». Ogni sera, alle 21, gli allievi si alternano, in formazioni diverse, sul palcoscenico della Sala Bartoli del Teatro Rossetti.