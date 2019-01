Ricercato fermato a San Giovanni di Duino: era diretto in Sicilia con un pullman

TRIESTE - Lo hanno fermato a bordo di un pullman sul raccordo autostradale, fuori Trieste, nei pressi di San Giovanni di Duino. E’ terminata qui la fuga di un 43enne rumeno, ricercato da quando la Procura Generale della Repubblica di Torino ne aveva chiesto la carcerazione.

Il pullman diretto in Sicilia

L’uomo deve scontare più pene per rapine e furti in appartamento. Da Torino però era sparito da tempo: i poliziotti del Commissariato di Duino/Aurisina/Devin Nabrezina l’hanno trovato su un pullman Bus Atlantic diretto in Sicilia. Il malvivente è stato bloccato e condotto presso il carcere di Trieste.