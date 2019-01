Allarme maltempo a Trieste, mercoledì 23 e giovedì 24 gennaio chiusi tutti i giardini pubblici

TRIESTE - Il maltempo sta arrivando. Sale l'allarme per le condizioni meteorologiche in tutto il Friuli Venezia Giulia e a Trieste: il Comune informa che, viste le avverse condizioni atmosferiche, in via precauzionale, tutti i giardini pubblici recintati rimarranno chiusi nelle giornate di mercoledì 23 e di giovedì 24 gennaio.

L'allerta meteo

Nelle scorse ore è stata la Protezione Civile Fvg a diramare un'allerta meteo per le giornate di domani e dopodomani. A preoccupare è soprattutto la formazione del ghiaccio: per questo motivo la Concessionaria ha allertato, a partire alle 21 di martedì 22 gennaio, 67 lame e 14 mezzi spargisale pronti a entrare in azione su tutta la rete autostradale. Individuate 5 tratte di accumulo per i mezzi pesanti.