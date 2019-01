Il risveglio imbiancato di Trieste, ma nevicherà ancora? Le previsioni

TRIESTE - Risveglio imbiancato per Trieste: questa mattina la città si è svegliata ricoperta da una leggera patina di neve bianca caduta nella notte. Tutto come previsto, quindi. La domanda sorge però spontanea: continuerà a nevicare in giornata?

Trieste, le previsioni meteo

Le previsioni meteo parlano chiaro. Potrebbero esserci leggere spruzzate di neve, ma senza accumuli, nella mattinata e nel primo pomeriggio. Con il passare delle ore, le precipitazioni dovrebbero attenuarsi sino a smettere completamente in serata. Insomma, una nevicata leggera e nulla più. Rimane l'allerta maltempo, soprattutto a causa della formazione di ghiaccio nelle strade. Il Comune ha chiuso i giardini e attivato punti in cui viene distribuito il sale da spargere.