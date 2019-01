A fuoco un appartamento in via del Veltro: intervengono i vigili del fuoco

TRIESTE - Alle 18.15 di ieri, 24 gennaio 2019, i Vigili del fuoco del comando di Trieste sono intervenuti con 2 squadre, autoscala, autobotte e funzionario di guardia per l'incendio di un appartamento al sesto piano di uno stabile di Via del Veltro a Trieste.

L'intervento

Giunti sul posto i vigili del fuoco dopo aver indossato gli autoprotettori sono entrati nell'appartamento trovando una stanza invasa dal fumo ma fortunatamente il fuoco si era già autoestinto. Dopo aver fatto evaquare i fumi i VVF hanno eseguito un accurato controllo per verificare che non vi fosse più nessun focolaio. I danni sono limitati ad alcune suppellettili e parte del mobilio presenti nella stanza interessata dell'incendio danni da fumo anche in altri locali dell'appartamento. Al momento dell'incendio nell'appartamento non c'era nessuno e nessuna persona è rimasta coinvolta. L'intervento è terminato alle ore 19,30.