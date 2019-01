Incredibile a Trieste: furgone affonda davanti a piazza Unità d'Italia

TRIESTE - Ha dell'incredibile quanto avvenuto ieri a Trieste: un furgone è affondato davanti a piazza Unità d'Italia. E' successo al mattino, intorno alle 08:50. Sul posto sono intervenuti i Vigili del fuoco del comando provinciale di Trieste con la seconda squadra, l'autogru, il funzionario di guardia della sede centrale e la motobarca del distaccamento nautico del porto vecchio per un automezzo caduto in mare nel Bacino San Giusto.

L'intervento dei sommozzatori

Stando a una prima ricostruzione, il mezzo sarebbe caduto in acqua dopo esser stato regolarmente parcheggiato: a bordo, per fortuna, non vi era nessuno. I vigili del fuoco, dopo averlo visto inabissarsi, hanno richiesto l'intervento dei sommozzatori del NSSA (Nucleo Soccorso Subacqueo Acquatico) di Venezia. Giunti sul posto i colleghi veneziani hanno iniziato a cercare il punto esatto dove la vettura si era inabissata. Ritrovato il mezzo sono iniziate le operazioni di recupero che si sono protratte fino alle ore 17. L'intervento di ricerca e recupero dell'autovettura sono state complicate dalle condizioni meteo:Bora e temperature rigide. Sul posto anche Capitaneria di Porto e Polizia di stato.