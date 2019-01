Dramma in piazza Libertà, uomo investito da un taxi: morto sul colpo

TRIESTE - Drammatico incidente questa mattina in piazza della Libertà, all’altezza di via Pauliana: un uomo di 68 anni, Roberto Gabrielli, è morto sul colpo dopo essere stato investito da un taxi. Dai primi accertamenti, pare che l’uomo si trovasse in mezzo alla strada quando la vettura l’ha colpito in pieno. Lo stesso tassista si è fermato per prestare i primi soccorsi e per chiamare aiuto, ma l’intervento del 118 è stato inutile. Sul posto anche la polizia di stato. L’incidente è avvenuto alle 05:00 del mattino circa.