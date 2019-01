Fvg, in arrivo 11 milioni di euro per 210 Comuni: la situazione a Trieste

TRIESTE - Undici milioni di euro per 210 Comuni del Fvg. Buone notizie per la nostra regione: è questa infatti la quota dello stanziamento governativo sbloccato dal Viminale, a favore degli enti locali del Fvg. I Comuni con meno di 20mila abitanti potranno utilizzare i fondi per la messa in sicurezza di scuole, strade, edifici pubblici e patrimonio comunale in genere.

A chi andranno i fondi

Il ministro del’Interno Matteo Salvini ha scritto a tutti i 7402 sindaci dei Comuni italiani che riceveranno lo stanziamento: «Per le amministrazioni locali del Fvg, credo sia davvero una bella occasione. Voglio inaugurare un nuovo corso di sempre maggior coordinamento e dialogo tra il ministero dell'Interno e gli enti locali». A Trieste saranno cinque i Comuni a beneficiare dei fondi (330.000), 23 a Gorizia (1.180.000), 49 a Pordenone (2.9 milioni) e 133 a Udine (6,88 milioni). A beneficiarne saranno 799.352 cittadini.