Trieste, incidente tra moto e furgoncino in via Rossetti: biker in ospedale

TRIESTE - Un brutto incidente stradale si è verificato ieri pomeriggio, intorno alle 17:00, in via Rossetti angolo via Palladio, a Trieste. Una moto Honda si è scontrata contro un furgoncino Caddy: il conducente è caduto rovinosamente a terra insieme alla moto. Immediati i soccorsi, con il biker trasportato in ospedale. Sul posto è intervenuta la polizia locale per i rilievi del caso e per gestire la viabilità, che ha inevitabilmente subito rallentamenti.