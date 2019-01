Pallanuoto, Trieste cade contro il Bogliasco: decisivo un rigore a pochi secondi dalla fine

TRIESTE - Questa volta il fotofinish non premia la Pallanuoto Trieste. Nella seconda giornata di ritorno del campionato di serie A1 maschile, la squadra alabardata è stata battuta alla «Vassallo» dal Bogliasco per 9-8. Decisivo un rigore trasformato da Lanzoni a 52’’ dalla sirena finale. E pensare che alla fine del secondo periodo la squadra di Daniele Bettini era avanti di 3 reti sul 5-8. «E’ una sconfitta che brucia tantissimo - spiega l’allenatore della Pallanuoto Trieste - per lunghi tratti abbiamo fatto bene, lottando con coraggio su ogni pallone, però non puoi pensare di vincere su un campo così difficile senza segnare nel terzo e nel quarto periodo. Complimenti a loro che ci hanno creduto fino in fondo».

La cronaca del match

Lanzoni porta avanti il Bogliasco dopo poco più di 2’ di gioco (1-0). Mezzarobba impatta in controfuga (1-1), Panerai trova l’1-2 in superiorità e un’altra rapida transizione offensiva permette a Petronio di siglare l’1-3. Negli ultimi 12’’ del primo periodo arrivano addirittura due reti: Lanzoni in superiorità sigla il 2-3, Mezzarobba il 2-4. In apertura di seconda frazione il Bogliasco annulla il doppio vantaggio degli ospiti nel giro di 1’ con Ravina (in superiorità) e il solito Lanzoni: 4-4. Trieste non sbanda e trova la forza per allungare. Due segnature in rapida successione di Gogov valgono il nuovo +2 ospite (4-6), Ferreccio mette in porta il 4-7 e costringe la panchina del Bogliasco a chiamate time-out. Guidi accorcia sul 5-7, ma un rigore di Gogov vale il prezioso 5-8 di metà partita. Dopo il cambio di campo però si vede tutta un’altra partita. Trieste non punge più in fase offensiva e il Bogliasco lentamente torna sotto. Una doppietta di Guidi permette ai liguri di riaprire i giochi sul 7-8 di fine terzo periodo. La gara si decide in volata. Gli alabardati avrebbero un paio di occasioni con l’uomo in più per tornare sul +2, ma non le sfruttano a dovere. Il Bogliasco è più cinico e ribalta la situazione. Guidi (sempre lui) in superiorità impatta sull’8-8 a 1’54’’ dalla fine, poi a 52’’ dall’epilogo arriva il rigore di Lanzoni del definitivo 9-8. Sabato prossimo, il 2 febbraio, la Pallanuoto Trieste torna a giocare alla «Bruno Bianchi» per affrontare il blasonato Posillipo (ore 18.00).

BOGLIASCO - PALLANUOTO TRIESTE 9-8 (2-4; 3-4; 2-0; 2-0)

BOGLIASCO: Prian, Ferrero, A. Di Somma, Fracas, G. Guidi, Ravina 1, Gambacorta, Monari, Guidaldi, M. Guidi 4, Puccio, Lanzoni 4, Di Donna. All. Magalotti

PALLANUOTO TRIESTE: Oliva, Podgornik, Petronio 1, Ferreccio 1, Giorgi, Panerai 1, Gogov 3, Turkovic, Vico, Mezzarobba 2, Spadoni, Rocchi, Persegatti. All. Bettini

Arbitri: Calabrò e Colombo

NOTE: usciti per limite di falli Puccio (B) nel quarto periodo; superiorità numeriche Bogliasco 4/13 + 1 rigore, Pallanuoto Trieste 1/7 + 1 rigore; spettatori 200 circa