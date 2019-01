Il Comune di Trieste assume istruttori per gli asili nido: ecco come candidarsi

TRIESTE - Il Comune di Trieste – Direzione Generale e Risorse Umane informa che è stata aperta una Selezione pubblica per titoli e prova per la formazione delle graduatorie degli Istruttori Educativi (Asili Nido), categoria C, aspiranti a incarichi di supplenza e ad altra assunzione a tempo determinato presso gli asili nido comunali. I requisiti specifici richiesti per l’accesso nonché le modalità di compilazione e presentazione della domanda di partecipazione, che dovrà venir inoltrata esclusivamente in via telematica, compilando e inviando l’apposito modulo entro il termine ultim o delle ore 12 di venerdì 22 febbraio 2019, sono indicati nell'avviso di selezione reperibile sul sito internet della Retecivica del Comune http://bandieconcorsi.comune.trieste.it/p/index/tipo/Concorsi/. Ulteriori informazioni possono venir richieste al Comune di Trieste - Ufficio Concorsi, Largo Granatieri 2, V piano, tel. 040-675.4757 / 4839 / 4911 / 4841, da lunedì a venerdì dalle ore 9 alle 12.30, lunedì e mercoledì anche dalle 14 alle 16.