Un corso gratuito per colf e baby sitter a Gorizia

GORIZIA - Colf o baby-sitter non ci si improvvisa. Oggi chi svolge questi mestieri deve dimostrare capacità e competenze, ma soprattutto possedere attestati in grado di garantire la propria professionalità tra le mura domestiche, a contatto con bambini o con tutti i componenti della famiglia. Per questo 'Domina' di Udine, associazione nazionale famiglia datori di lavoro domestico guidata da Lauretta Serafini, presidente di Federcasalinghe Fvg e Casa del Consumatore Fvg, organizza a Gorizia un corso gratuito per formare queste figure, sempre più richieste anche nella nostra regione.

Il corso, che gode del patrocinio del Comune di Gorizia e della collaborazione dell’assessore al personale pari opportunità politiche del lavoro Marilena Bernobich e dell’assessore alle politiche sociali Silvana Romano, si svolgerà nel Centro Sociale Polivalente a partire dal 5 febbraio (sono aperte le iscrizioni). Docenti esperti accompagneranno circa 30 persone a un percorso di formazione di 74 ore che le porterà alla certificazione e all’iscrizione all’Albo nazionale di Domina, da cui si potrà attingere per l’assunzione di domestici e baby-sitter.

Per ottenere la certificazione bisogna possedere come prerequisiti l’aver lavorato con contratto collettivo nazionale almeno 12 mesi negli ultimi 36 mesi anche non continuative. Tutti avranno comunque un attestato di partecipazione. Per appuntamento e informazioni: 347 2640472.