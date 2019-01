Tir esce di strada sul raccordo autostradale: traffico in tilt in direzione Venezia

TRIESTE - Dalle ore 11.45 i Vigili del fuoco del distaccamento di Opicina e il funzionario di guardia della sede centrale del comando provinciale di Trieste stanno intervenendo al km 14 +800 del RA 13 direzione Trieste per un incidente stradale in direzione Venezia. L'incidente ha visto coinvolto un autoarticolato che per cause da accertare è parzialmente uscito di strada mettendosi di traverso occupando l'intera carreggiata. Al momento il raccordo autostradale in direzione Venezia è chiuso al traffico dall'uscita di Fernetti. L'incidente non ha causato feriti. Sul posto anche personale Polstrada e ANAS.