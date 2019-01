TRIESTE - Ieri pomeriggio la Polizia di Stato di Trieste ha deferito in stato di libertà alla locale Procura della Repubblica per guida in stato di ebbrezza un cittadino svedese, K.D.H., nato nel 1987. L’uomo è stato fermato dalla Volante della Questura nei pressi del molo Fratelli Bandiera mentre beveva alla guida della sua autovettura. Dopo aver accertato lo stato di alterazione alcolica, confermato anche dalle numerose lattine di birra vuote ritrovate nel mezzo, gli operatori denunciavano lo svedese e contestualmente gli ritiravano la patente di guida.